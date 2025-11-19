タレントで実業家の紗栄子（39）が、18日深夜放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。息子たちの留学について語った。紗栄子は17歳の長男と15歳の次男を育てる2児の母。「子どもたちはイギリスの学校に通っていて。留学していて」と英国留学を明かすと、その理由について「当時、日本で子どもたちを育てるのが難しくて。私が一緒に彼らと外に出ると、パパラッチの人たちがどうしても来ちゃうから。安全に