¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÃæÂ¼¿ÎÈþ¡Ê46¡Ë¤¬¡¢18Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å11»þ59Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×¤Î¤µ¤Þ¤¡¡Á¤ºÂçÃÝ°ì¼ù¡Ê57¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¿´ÇÛ¤Ê¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÈÇ¯¤Îº¹º§¡É¡£³¹¤ÎÀ¼¤Ç¤Ï¡ÖÏÃ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¡¢¡ÖÉ×¤ÈÎ¾¿Æ¤ÎÊý¤¬Ç¯Îð¤¬¶á¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê34¡Ë¤Ï15ºÐ¾å¤ÎÉ×¤Îµ¯¾²»þ´Ö¤¬¡ÖÄ«5»þ¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤â¤Ã¤È¿²¤Æ¤¤¤¿¤¤Çº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£