【ビックカメラ.com：「Nintendo Switch 2」先着販売】 11月19日13時25分頃～ 実施 ビックカメラは、通販サイト「ビックカメラ.com」にて、Nintendo Switch 2の先着販売を実施している。 先着販売が行なわれたのは「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」とパッケージ版ソフトのセット商品。「Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」や「桃太郎電鉄2 ～あなた