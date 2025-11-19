お笑いコンビ・オズワルド(畠中悠、伊藤俊介)が19日、千葉・イオンスタイル幕張新都心で行われたイオン「ブラックフライデーセール」PRイベントに登場。クリスマスの予定を聞かれて、伊藤が「よく聞けるな!」と声を荒げる場面があった。オズワルドの伊藤俊介と畠中悠イオンは今年で10年目を迎える「イオン ブラックフライデーセール」の開催に先駆け、イオンスタイル幕張新都心では、開催前日となる11月19日にフライングセールを実