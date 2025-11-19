阪神・前川右京外野手が１９日、兵庫・西宮市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸３２００万円から１００万ダウンの３１００万円でサインした（金額は推定）。今季は６９試合の出場にとどまり、打率２割４分６厘、１本塁打、１５打点。「非常に悔しい１年。好不調の波が激しい１軍、２軍の行き来が多かった」と振り返った。１月の自主トレは昨年に続き今季のセ最多安打の中日・岡林と行う予定。「今年のオフしっかり