東京地裁＝19日午後、東京・霞が関人気漫画をインターネット上に無断掲載する海賊版サイトへデータ配信サービスを提供したのは著作権侵害に当たるとして、出版大手4社が米国のIT企業「クラウドフレア」に計約5億600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁（高橋彩裁判長）は19日、約5億円の賠償を命じた。原告は講談社、集英社、小学館、KADOKAWA。クラウド社はデータを一時的に複製して配信し、多くの人が利用できるよ