ラオスを訪問している愛子さまは19日、不発弾の被害を啓発する施設などを視察されます。【映像】ラオスを訪問している愛子さまの様子ラオスでは、ベトナム戦争中に2億7000万発ほどの爆弾が投下され、いまでも約8000万発が残るなど、人口1人当たりで世界最大の不発弾汚染国といわれています。話を聞いた男性は8年ほど前に畑で被害に遭ったといいます。「爆発して（破片が）目に当たり、失明しました。歩く場所のあちこちに（