19日朝の熊本県内は、各地で最低気温が今シーズン最も低くなり、冬らしい光景がみられました。 19日朝の最低気温が氷点下0.2度となった阿蘇市では、山上の草千里で池に氷が張りました。一方、天草市では島や船が海面から浮かんでいるように見える「浮島現象」となりました。海上の気温が、海水温より低い場合に見られます。 このほか、山鹿市で1度、熊本市で5.2度など、熊本県内18の観測地点のうち11地点で、最低気温