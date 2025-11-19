この漫画は、作者・紙屋束実(@kamiya.tsukami)さんが描く、主人公・S葉さんと彼氏・E原さんのカップルにまつわるストーリーです。テーマは、E原さんが抱える「性」に関する繊細な悩み。普段なかなか表に出にくい男性側の葛藤に、S葉さんがどう寄り添っていくのかが描かれています。『カレは最後までイカナイ』第45話をごらんください。 E原さんは、S葉さんの前に付き合っていた彼女と別れた原因は、自分のセッ