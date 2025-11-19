今度は“シート＆カゴ付き”で座れる！ 荷物も入る！2025年11月18日、マイクロモビリティのシェアサービスで市場を牽引するLuup（ループ、本社：東京都品川区）は、次なる一手として、座席とカゴを備えた特定小型原動機付自転車「電動シートボード」のシェアを神奈川県横浜市でスタートしました。既存の「電動キックボード」や「電動アシスト自転車」ではカバーしきれなかった、より幅広いユーザー層と多様な利用シーンに対応