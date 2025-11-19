１９日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１１７．４９ポイント（０．４５％）安の２５８１２．５４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３２．２０ポイント（０．３５％）安の９１４２．６４ポイントと４日続落した。売買代金は１１２５億７２１０万香港ドルにやや縮小している（１８日前場は１３４４億９８５０万香港ドル）。投資家の慎重スタンスが強まる流