阪神の前川右京外野手（22）が19日、西宮市内の球団事務所で契約更改し100万円ダウンの年俸3100万円（金額は推定）でサインした。今季は正左翼手として期待され開幕スタメンにも抜てきされたが打撃不振に苦しんで5度の2軍降格を経験。69試合で打率・246、1本塁打、15打点と昨季から数字を落として1年を「非常に悔しい1年で初めの開幕は良かったですけど、好不調が激しく1、2軍の行き来が多い1年でした」と苦々しい表情で振り返