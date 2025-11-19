お笑いトリオ「ぼる塾」きりやはるか（30）、あんり（31）が19日、千葉県内で行われたイオン「ブラックフライデーセール」PRイベントに出席。クリスマスの予定を明かした。この日、田辺智加は欠席。理由についてあんりは「社長と香港に行ってます」とした。クリスマスの予定について「3人で軽井沢のイルミネーションの予約をしようと思っている」と説明。「今日は置いてきましたけど、田辺さんも一緒に」と大好きな仲間と過