大分市佐賀関（さがのせき）で１８日に発生した大規模火災で、大分県災害対策本部は１９日、現場で１人を心肺停止状態で発見し、同日午後０時３８分頃に、死亡が確認されたと発表した。性別は不明。身元について調べている。