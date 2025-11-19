アメリカのトランプ大統領はサウジアラビアについて、NATO＝北大西洋条約機構、「非加盟の主要同盟国」に指定すると表明しました。トランプ大統領「今夜、サウジアラビアをNATO非加盟の主要同盟国に指定し、両国の軍事協力をさらに高い次元に引き上げることを発表できて、嬉しく思います」トランプ大統領は18日、サウジアラビアのムハンマド皇太子を招いたホワイトハウスでの夕食会でこのように述べ、「サウジアラビアにとって、非