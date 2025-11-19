聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）で男子柔道に群馬県関係の２人が出場し、いずれも銅メダルに輝いた。伊勢崎市出身で１００キロ級の高橋朋希選手（２８）（ジール）と前橋市出身で８１キロ級の深沢優斗（まさと）選手（２８）（ＳＵＢＡＲＵ）は、東京武道館（東京都足立区）で満員の観客の後押しを受けて戦い抜いた。鮮やか一本背負い１２人が出場した１００キロ級。高橋選手は