面識のない10代の女性に電車内などでストーカー行為を繰り返したとして、56歳の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された会社員の斎藤豊容疑者は今年7月から8月にかけて、横浜市内の京急線の車内などで10代の女性に近づきつきまとうなどして、ストーカー行為を繰り返した疑いがもたれています。8月下旬に女性が「1か月くらい前から知らない人につきまとわれている」などと警察に相談し事件が発覚しました。斎藤容疑者は電