お笑いコンビ、よゐこの濱口優（53）が、18日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。18歳差の南明奈（35）との結婚について、周囲の反応を語った。番組のテーマは“年の差婚”。街の声では「話が合わない」、「夫と両親の方が年齢が近い」など、不安を抱えていることが紹介された。モデルの仁香（50）は16歳下の夫との結婚について「親が大反対してましたね。（親が）『これからの日本男