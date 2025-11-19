１８日午後２時２０分頃、水戸市大工町の県道交差点で横断歩道を渡っていた近くの女児（３）が、左折しようとした乗用車にはねられた。女児は頭を強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。水戸署は車を運転していた水戸市の会社役員の男（５７）を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致傷）容疑で現行犯逮捕。容疑を過失運転致死に切り替えて調べている。男は容疑を認めているという。発表によると、現場は県道と国道