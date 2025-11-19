タレントの千秋が１９日、声優事務所と業務提携することを発表した。千秋は自身のインスタグラムに「この度、わたくし千秋は、声優のお仕事をもっと頑張るために、声のみ預かりという形で、株式会社アトミックモンキーさんと業務提携をすることになりました」と投稿し、声優の関智一、潘めぐみ、木村昴らが所属する事務所と業務提携することを報告した。さらに「大好きな声優というお仕事について、知らないことばかりで、お