俳優の北川景子さんが、１４日、自身のXを更新。出演する映画について、綴りました。 【写真を見る】【 北川景子 】出演映画の役柄を明かす「私は幼い頃から父親から虐待を受けたが故に、自分の愛し方も、大切な人の守り方もわからなくなってしまった母親の役を演じました」北川景子さんは「映画『未来』が解禁になりました。2度目の瀬々組です」と、投稿。原作・湊かなえさん、監督・瀬々敬久さんの映画『未来』に出演す