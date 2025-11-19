社民党はきょう、新垣邦男衆院議員の離党を承認しました。社民党の新垣議員は、党勢拡大などをめぐって党の方針と「見解の違い」があったとして今月、離党届けを提出していました。これを受けて社民党は協議を続けてきましたが、きょう行われた常任幹事会で新垣氏の離党を承認しました。これにより、社民党所属の国会議員は福島党首とラサール副党首の参議院2人だけとなりました。