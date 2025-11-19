南魚沼市に住むパート従業員の男（40）が19日、長岡市内のコインランドリーで消毒液などを盗んだとして、窃盗の疑いで逮捕されました。警察によりますと、男はことし10月23日午前1時ごろ、長岡市内のコインランドリーから消毒液や壁に設置された造花、花瓶などあわせて9点（時価合計約1000円相当）を盗んだ疑いがもたれています。コインランドリーは従業員が常駐していない24時間営業の店で、男は1人で訪