カドス・コーポレーションがしっかり。午後１時ごろ、家電量販店新築工事の大型案件を受注したと発表しており、好材料視されている。受注金額は約１０億円で２５年１２月から２６年９月にかけて工事進行基準により売り上げ計上する予定。なお、２６年７月期業績予想には織り込み済みとしている。 出所：MINKABU PRESS