デ・ウエスタン・セラピテクス研究所が堅調な動き。この日、アクチュアライズ（京都府京田辺市）と共同で開発を進めている再生医療用細胞製品「ＤＷＲ－２２０６」の水疱性角膜症を対象にした国内第２相臨床試験について、全ての被験者における最終観察を終了したと発表したことが好感されている。なお、両社は今後データの解析を進めるとともに、２６年度中の第３相臨床試験の開始を目指して準備を進めるとしている