日本化薬は３日ぶりに反発した。ＳＢＩ証券が１８日、日化薬の投資判断を「中立」から「買い」に引き上げた。目標株価は１５００円から１９００円に増額修正している。ライフサイエンス部門について、医薬品やバイオシミラーが寄与する形で好調に推移していると指摘。バイオシミラーの「ベバシズマブＢＳ」に関して他社製品からの代替により市場シェアを拡大していることなどを踏まえ、同証券は日化薬の２７年３月期