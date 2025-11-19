対象製品の1つ「CFexpress Type Aメモリーカード PRO-CINEMA（480GB）」 サンディスクは、11月19日（水）から順次始まるAmazonセールに参加。ブラックフライデーセールまでの期間、メモリーカードやポータブルSSDなど割引価格で販売する。 セール対象品には、プロユースに耐えうる性能と耐久性を兼ね備えた「PRO-CINEMA」のCFexpressカードも含まれる。