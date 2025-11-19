元NMB48で“グラビアシンデレラ”の異名を持つ本郷柚巴（22）が、19日発売の『週刊少年マガジン』51号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに初登場した。【写真】白肌あらわにぎゅっと…美ボディを披露した本郷柚巴3rd写真集『いつのまに、』を12月10日に発売する本郷。“新時代のグラビアエース”として、そのマシュマロのように甘い魅力を濃縮したグラビアとなっている。同号の巻頭カラー漫画は『カッコウの許嫁』（吉河美希）