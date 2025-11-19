◇NBAレイカーズージャズ（2025年11月18日クリプト・ドットコム・アリーナ）NBAレイカーズのレブロン・ジェームズ（40）が18日（日本時間19日）に本拠地ジャズ戦で座骨神経痛から復帰。23年目のキャリア初戦から先発出場し、第2Qに今季初得点を記録した。レブロンは今年の12月30日で41歳を迎える。今季で23年目のシーズンになるが、7月下旬から8月初旬のコート練習で座骨神経痛のケガを負った。そのため23年のキャリアで