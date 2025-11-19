記者会見する木原官房長官＝19日午前、首相官邸外務省の金井正彰アジア大洋州局長と中国外務省の劉勁松アジア局長による18日の中国・北京での協議を巡り、日中間の事前調整がないまま、協議後の両氏の様子を報道公開したとして、日本政府は中国側に申し入れを行った。木原稔官房長官が19日の記者会見で明らかにした。交流サイト（SNS）では、ポケットに手を入れたまま立つ劉氏に、金井氏が頭を下げたように見える場面が切り取