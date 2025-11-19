V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子西地区）のヴィアティン三重が18日（火）、『2025-26 VICTORYオークション』を開催することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 本企画は、ホームゲーム（土日いずれか）で勝利した際にオークションを開催するもので、今シーズン初の試みとなる。15日（土）と16日（日）に行われたホームゲームでクボタスピアーズ大阪と対戦し