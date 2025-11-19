高市首相は19日、首相官邸で、自身の地元である奈良県産の柿を試食し、“食リポ”を披露した。首相官邸には毎年、奈良県知事や「奈良の柿」PRレディらが訪れ、奈良県産の柿を首相に贈呈している。今年の柿を試食した高市首相は、「おいしい。いつもより柔らかい」と笑顔で舌鼓を打った。また、恒例となっている柿にちなんだ俳句を求められた高市首相は「奈良の柿未来を拓くちから湧く」と一句披露し、会場からは拍手が起こった