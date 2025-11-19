潜水艇タイタンの姿（画像：NTSB／OceanGate）【写真で見る】潜水艇タイタンの姿2023年6月18日に発生した、沈没船タイタニック号見学ツアー用潜水艇「タイタン」の圧壊事故に関する、アメリカ国家運輸安全委員会（NTSB）の調査報告書が10月中旬に公開された。乗員5人が命を落としたこの事故は、タイタンに設計上の問題があったことに加え、事故を起こした調査潜水に至るまでに船体の適切な検査をしていなかったことが原因だとNTSB