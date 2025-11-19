◆大相撲九州場所１１日目（１９日・福岡国際センター）東三段目４０枚目の諒兎馬（あきとば、湊）が５勝１敗とした。西同４３枚目の富士東（玉ノ井）を寄り切った。元幕内の３８歳、富士東には過去、出稽古などで何度を胸を借してもらっていた。それだけに「土俵に上がったら緊張した。大きいなと感じた」という。それでも臆せずに前に出て勝利につなげた。４連勝で勝ち越したが５番相撲で黒星。目標の幕下復帰につなげるため