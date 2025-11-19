２３年のエリザベス女王杯の覇者で、前走の天皇賞・秋１０着から巻き返しを狙うブレイディヴェーグ（牝５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ロードカナロア）が、次走に予定しているジャパンＣ（１１月３０日、東京）でトム・マーカンド騎手と初コンビを組むことが決まった。サンデーサラブレッドクラブが１１月１９日、公式ホームページで発表した。同馬は、１１月２０日に１週前追い切りを予定している。