韓国総合株価指数（KOSPI指数）が19日の取引時間中に3900ポイントを下回る水準まで値を下げた。韓国取引所によると、KOSPIはこの日午前9時27分現在前日より1．66％下落の3888．02を記録している。指数が3900を下回ったのは取引時間中基準で7日の3887．32から8営業日ぶりだ。KOSPIはこの日0．33％上昇で寄り付いたが、1分で下落に転じた。株価下落は外国人投資家が主導している。外国人投資家はこの時間で3730億ウォンを売り越して