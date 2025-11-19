タレントのほしのあき(48)が18日、自身のインスタグラムを更新。〝大人可愛い〟ヘアスタイルを公開した。 【写真】可愛い髪形に鏡に映る表情も満足そう 「ハーフアップで大人可愛くしてくださいってリクエストをしたらすごく可愛く仕上げてもらったよ」と投稿。美容室と思われる場所で椅子に座り、ハーフアップの後ろ姿の写真を掲載。鏡に映る表情からは満足そうに見える。 フォロワー