記念品／提供：井原鉄道 岡山県の井原鉄道が19日、高架橋の耐震補強工事中、旧井笠鉄道（両備鉄道）湯野駅付近から昭和に使われていたレールが出土したと発表しました。 井原鉄道によりますと、昭和に地域住民の足として使われていたレールで、鉄道史的にも価値が高いということです。 井原鉄道は工事の完了を記念し、レールの一部をカットした記念品を数量限定で販売します。専用のパッケージ