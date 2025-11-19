テクタイト株式会社が、ゴルフ用距離計測器「Shot Navi（ショットナビ）」シリーズの新製品として、AMOLED（有機EL）ディスプレイを搭載した腕時計型GPSゴルフナビ「Shot Navi VELLIX」（ショットナビ ベリックス）を発売します。太陽の下でも鮮明に見えるディスプレイと、プレイを妨げない業界最軽量クラスの軽さが最大の魅力です。 テクタイト「Shot Navi VELLIX」 発売時期：2025年11月下旬価格：V14 44,000円