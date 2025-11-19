西武の広池浩司球団本部長が19日、契約更改交渉の終了後に埼玉・所沢の球団事務所で報道陣に対応。今オフの大リーグ挑戦を容認した高橋光成投手のポスティング申請時期について語った。西武は今オフ、高橋と今井達也投手の2人のポスティングシステムでの大リーグ挑戦を容認。今井は既に申請が終了し、交渉期限は日本時間の来年1月3日午前7時までとなっている。高橋の申請時期について聞かれた広池本部長は「近いうちにはと考