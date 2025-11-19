SPADE株式会社が、企業とVTuberを直接結びつけ、施策の効果分析までを一気通貫で支援するマッチングプラットフォーム「VMate」（ブイメイト）を正式リリースします。従来の「勘」や「経験則」に頼ったキャスティングから脱却し、データ分析に基づいてPR施策の成果を最大化できる点が最大の魅力です。 SPADE VTuberマッチングプラットフォーム「VMate」  サービス開始日：2025年11月17日URL：https://www.vmate.work