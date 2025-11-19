高市総理の台湾有事に関する発言をめぐり、中国が反発を強める中、木原官房長官は18日に行われた日中の局長級協議では中国側に反論し、政府の一貫した立場を説明したと強調しました。木原稔 官房長官「中国側からは中国側の立場に基づく発言がありましたが、金井アジア大洋州局長からは反論をし、我が国政府の従来から一貫した立場を説明しました」高市総理の台湾有事に関する発言をめぐり、18日、中国の劉アジア局長と日本の