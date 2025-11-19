日本サッカー協会は19日、長崎で11月29日に開催される、サッカー女子日本代表とカナダ代表の国際親善試合に出場する“なでしこジャパン”のメンバー26人を発表した。10月の欧州遠征では、イタリア代表に1−1の引き分け、ノルウェー代表とは0−2と敗戦。マンチェスター・シティの長谷川唯（28）、山下杏也加（30）や、熊谷紗希（35、ロンドン・シティ・ライオネス）ら海外組が多く招集されたが2戦勝利なしで終えた。今回対戦するカ