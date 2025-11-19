政府が策定する経済対策をめぐり、自民党の小林政調会長は児童手当を子ども1人あたり2万円上乗せする方針を明らかにしました。自民党の小林政調会長はきょう、公明党の岡本政調会長と会談し、政府が策定する経済対策をめぐって意見を交わしました。この中で小林政調会長は、児童手当について子ども1人あたり2万円上乗せする方向で調整すると伝えました。自民党小林鷹之 政調会長「物価が上がってきている中で、子育て世代を