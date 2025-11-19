モデル仁香（50）が、18日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。16歳差の夫との結婚について、両親から反対されたことを明かした。番組のテーマは“年の差婚”。街の声では「話が合わない」、「夫と両親の方が年齢が近い」など、不安を抱えていることが紹介された。仁香は「私が43歳の時夫はまだ27歳、だから世間から見ても男の人が上の方がなんとなく受け入れられやすいけど、女の人が