この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、長瀬ほのか(@nagase_h)さんの投稿したエピソードです。皆さんは緊張するような場面でも、普段通りでいることができますか？長瀬さんは、両家顔合わせの際の思い出を投稿。義母に「クールビューティって感じよね！」と褒められ、ユーモアを交え答えたそう。そんなコントのようなことが…と、思わず笑ってしまうエピソードで