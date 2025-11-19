ソフトバンクは、ソフトバンクショップの店頭でスマートフォンの設定などのサポートを受けられる「店頭スマホサポート」を、一部の量販店にも拡大した。 店頭スマホサポートは、アカウントの設定やストレージの容量不足の解消など、スマートフォンの設定やトラブルの解消を、ソフトバンクショップのスタッフがサポートしてくれるサービス。料金は内容で異なり0円～