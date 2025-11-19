日本サッカー協会（JFA）は19日、今月の活動に臨むなでしこジャパン（日本女子代表）のメンバーを発表した。10月の活動では海外遠征を行い、イタリア女子代表と1−1で引き分けたほか、ノルウェー代表には0−2で敗れたなでしこジャパンは、今月の活動では29日（土）にMS＆ADカップ2025でカナダ女子代表と対戦した後、12月2日（火）には同代表とのトレーニングマッチが予定されている。29日の一戦は『長崎スタジアムシティ（ピ