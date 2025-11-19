かっぱ寿司は、2025年11月20日から12月3日までの間、『かっぱの国産活〆寒ぶり祭り』を全店で開催する。税込110円の「国産活〆寒ぶり」のほか、プリっとした食感の「小柱」やクリーミーな味わいの「あん肝」などをラインアップする。〈『かっぱの国産活〆寒ぶり祭り』ラインアップ〉◆「国産活〆寒ぶり」一貫110円(税込)通常のぶりに比べ、身がしっかりと締まっており、旨みが強いのが特徴。※12月4日以降も販売するが、店舗により