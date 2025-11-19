お笑いタレントのエハラマサヒロさんは11月18日、自身のInstagramを更新。16回目の結婚記念日であることを報告し、美人妻とのツーショットを公開しました。ファンからは祝福の声が寄せられています。【写真】エハラマサヒロ＆美人妻の顔出しツーショット妻に感謝の気持ちつづるエハラさんは「本日16回目の結婚記念日でございました」とつづり、1枚の写真と2本の動画を掲載。1枚目には、ハート型にカットされた卵焼きを持っている瞬